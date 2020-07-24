美国总统唐纳德·特朗普参观马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德国家军事医疗中心

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2020年7月11日，美国总统唐纳德·特朗普参观马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德国家军事医疗中心时，和其他人一起走在走廊上，戴着口罩。 (AP Photo/Patrick Semansky, File)

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