一名居民举着一个美国总统唐纳德·特朗普的电话外壳，在中国西南部四川省成都市的美国领事馆外

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2020年7月26日，星期日，一名居民举着一个美国总统唐纳德·特朗普的电话外壳，在中国西南部四川省成都市的美国领事馆外拍照。美中关系持续急剧恶化给两国和世界其他地区带来了风险。随着美国总统竞选升温，所有的赌注都下在美国与中国的关系会变得更糟。美中关系到全球贸易、技术和安全。(AP Photo/Ng Han Guan)

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