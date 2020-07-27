加拿大国税局再次推迟交税截止日期（CP//Sean Kilpatrick/Sean Kilpatrick）

加拿大国税局；2019年报税期限延至9月底

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月27日（星期一）17:26

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国税局再次延长2019年个人所得税和企业所得税的报税和补交税款期限。新的报税截止日期是9月30日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

考虑到新冠疫情对经济的影响，加拿大国税局此前已经把报税截止日期从4月30日推迟到6月1日。据加拿大联邦政府估计，因推迟报税而收不上来的税款大约550亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果到9月30日仍未报税，需补交的税款将开始计算利息。另外，加拿大儿童福利金（CCB，即牛奶金）等需要根据收入计算的补贴可能会被中断。如果2019年收入与上一年相比有较大出入，也有可能需要退赔此类补贴的部分数额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CP, CBC News)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：社会经济
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
Les violences contre les journalistes en hausse depuis le début de la pandémieCOVID-19 : des travailleurs de la santé accusent Bolsonaro de crime contre l'humanitéCOVID-19 : 304 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires en AlbertaAuberge aux Trois Pignons : « Ce ne sera pas comme Herron », dit le ministre DubéUn groupe milite pour un programme d'emploi garanti à l'Île-du-Prince-ÉdouardJulien Lacroix visé par des allégations d'agressions sexuellesAffaire UNIS : Trudeau témoignera jeudi devant le comité des finances des CommunesOttawa et Québec repoussent d’un mois la date limite de paiement des impôtsUne aide d'urgence de 4 milliards de dollars pour les municipalités ontariennesCOVID-19 : Québec met en garde les jeunes
Everything you need to know about the NHL's restartSick of working from home during COVID? Do it from Barbados, island nation tells pandemic-weary CanadiansIt's not the years, it's the mileage: military says it has a plan to keep subs afloat past retirement datesCOVID-19 risks for kids are low, must be balanced against cost of being out of school, doctors sayFacebook partners with Ontario university on 'global network' to counter rise in online hateWE Charity's reputation at risk as co-founders appear before House committee, pollsters sayInfamous 'Windsor Hum' finally dies down as U.S. Steel idlesN.S. mass shooter allegedly had guns, drugs, secret rooms, court documents sayJohn Lewis, late U.S. civil rights icon, hailed as 'conscience' of Congress by fellow lawmakersStill haven't paid 2019 taxes? You've now got until September to pay without late penalties