加拿大国税局；2019年报税期限延至9月底

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加拿大国税局再次延长2019年个人所得税和企业所得税的报税和补交税款期限。新的报税截止日期是9月30日。

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考虑到新冠疫情对经济的影响，加拿大国税局此前已经把报税截止日期从4月30日推迟到6月1日。据加拿大联邦政府估计，因推迟报税而收不上来的税款大约550亿加元。

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如果到9月30日仍未报税，需补交的税款将开始计算利息。另外，加拿大儿童福利金（CCB，即牛奶金）等需要根据收入计算的补贴可能会被中断。如果2019年收入与上一年相比有较大出入，也有可能需要退赔此类补贴的部分数额。

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(CP, CBC News)

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