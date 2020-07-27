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2020年7月12日，星期日，加拿大蒙特利尔，人们戴着口罩在地铁上通勤。自7月13日起，魁北克省已强制要求任何乘坐公共交通工具的人戴口罩，唯一的例外是那些出于健康原因不能戴口罩的人。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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