安大略省 60%新增病例患者年纪不到 40岁(Evan Mitsui/CBC)

安大略省新增病例 60% 患者不到 40岁

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月27日（星期一）13:59
更新 2020年7月27日（星期一）17:09

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安大略省星期一（7月27日）报告新增了 119 个COVID-19 病例，其中绝大多数患者是 40 岁以下的人。

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安省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）说：

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在今天的 119 个新病例中，有 76 名患者年龄在 20 至 39 岁之间。

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安大略省呼吁年轻人保持社交距离，不要举行大型聚会 (Evan Mitsui/CBC)

警察驱散周末 200 人派对

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最近几天来，安大略省的公共卫生官员以及安省省长道格·福特（Doug Ford）一直强调，年轻人要继续遵守保持社交距离的措施。

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在约克（York）地区，卫生当局说，在 Schomberg 小镇的一个大型聚会中，有 3 人感染了新冠病毒，有关当局于周六发布了公共警告。

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在皮尔（Peel）地区，警察说，他们于周六夜里在布兰普顿（Brampton）市驱散了一个私家派对，当时有 200 多名年轻人参加。

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安省近 90% 病例已痊愈

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加拿大的第一个新冠病例出现在安大略省，1 月 25 日，安省多伦多市记录了加拿大的首例新冠病例。

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在首例病例出现 6 个月后，安大略省目前的累计 COVID-19 确诊病例为 38799 个，其中约 88.8％ 已经痊愈。

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安大略省的死亡病例到目前为止为 2,792 例。

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安大略省近 90% 的新冠病例已经痊愈 (Evan Mitsui/CBC)

安省托儿中心今起扩大收孩子人数

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同时，随着安大略省逐步开放，整个安大略省的托儿中心从周一（7月27日）开始可以增加接收孩子的数量。

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为了遏制 COVID-19 的传播，安省教育部之前规定日托中心每个房间的孩子最多10人，从今天开始，每个房间孩子的人数可增加到 15人。

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（CBC）

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