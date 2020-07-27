源自独特时代的独特故事：加拿大广播公司播客推出疫情广播短剧

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广播剧这种被视为过时的艺术形式在播客兴起后获得了新生，而疫情带来的新的生活方式和娱乐方式也使它吸引了更多的听众。CBC的播客剧场”PlayME“从上星期开始推出一组短剧《隔离纪事》。它们由加拿大著名剧作家撰写，有的故事温馨，有的匪夷所思，有的恐怖，灵感均来自“我们彼此相隔的、迷失方向的、被扰乱的时代”。

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每个故事时长30到40分钟，每星期三播出。遛狗，开车，做家务，都是理想的陪伴。练习英语听力也是不错的选择。

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第一个故事”Don’t Get Me Startered”是一个荒谬喜剧，讲的是一个面包师学徒和成了精的酸酵母之间发生的故事，已在上星期三播出。作者马克.克劳福德（Mark Crawford）获得今年的里考克戏剧奖幽默类提名。

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（CBC Podcasts）

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