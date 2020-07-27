新冠疫情(7月27日)：全球感染过1650万，加拿大 11.4 万

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加拿大实时疫情

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截至到 7 月 27 日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份 累计病例 死亡病例 不列颠哥伦比亚省 （BC） 3419 191 阿尔伯塔省 10086 178 萨斯喀彻温省 1178 16 曼尼托巴省 394 7 安大略省 38799 2792 魁北克省 58728 5667 纽芬兰与拉布拉多 266 3 新不伦瑞克省 170 2 新斯科舍省 1067 63 爱德华王子岛 36 0 育空地区 14 0 西北地区 5 0 努纳武特 0 0 撤回游轮乘客 13 0 加拿大全国总数 114 175 8919

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染1652万，加拿大 11.4 万

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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

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全球累计感染人数超过 1652 万，与一天前相比增加 0. 6%；

死亡人数超 65. 3万 ，日增 0. 3%；

痊愈人数超过 991 万，日增 0. 7%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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全国累计病例 114 175 例，新增 264 例，日增率 0. 2%；

死亡人数 8919人, 新增 0 例，日增率 0% ；

痊愈人数 99 457人，新增 102 例，日增率 0. 1%。

（Radio-Canada）

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