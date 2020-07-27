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新冠疫情(7月27日)：全球感染过1650万，加拿大 11.4 万

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月27日（星期一）12:26

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加拿大实时疫情

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截至到  7  月  27 日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 3419 191
阿尔伯塔省 10086 178
萨斯喀彻温省 1178 16
曼尼托巴省 394 7
安大略省 38799 2792
魁北克省 58728 5667
纽芬兰与拉布拉多 266 3
新不伦瑞克省 170 2
新斯科舍省 1067 63
爱德华王子岛 36 0
育空地区 14 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 114 175 8919

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染1652万，加拿大 11.4

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根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  1652 万，与一天前相比增加 0. 6%；
  • 死亡人数超  65. 3万 ，日增  0. 3%；
  • 痊愈人数超过 991  万，日增  0. 7%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例  114 175 例，新增 264  例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   8919人,  新增 0  例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  99 457人，新增  102  例，日增率  0. 1%。

（Radio-Canada）

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