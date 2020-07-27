新冠疫情(7月27日)：全球感染过1650万，加拿大 11.4 万

加拿大实时疫情
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截至到 7 月 27 日，北美东部标准时间 12:00，加拿大新冠病例统计如下：
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|省份
|累计病例
|死亡病例
|不列颠哥伦比亚省 （BC）
|3419
|191
|阿尔伯塔省
|10086
|178
|萨斯喀彻温省
|1178
|16
|曼尼托巴省
|394
|7
|安大略省
|38799
|2792
|魁北克省
|58728
|5667
|纽芬兰与拉布拉多
|266
|3
|新不伦瑞克省
|170
|2
|新斯科舍省
|1067
|63
|爱德华王子岛
|36
|0
|育空地区
|14
|0
|西北地区
|5
|0
|努纳武特
|0
|0
|撤回游轮乘客
|13
|0
|加拿大全国总数
|114 175
|8919
*信息来源：Radio-Canada
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全球感染1652万，加拿大 11.4 万
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根据 Radio Canada 的数据，截止到北美东部时间 14点，全世界的新冠病毒病例统计:
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- 全球累计感染人数超过 1652 万，与一天前相比增加 0. 6%；
- 死亡人数超 65. 3万 ，日增 0. 3%；
- 痊愈人数超过 991 万，日增 0. 7%。
加拿大的新冠病毒病例统计：
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- 全国累计病例 114 175 例，新增 264 例，日增率 0. 2%；
- 死亡人数 8919人, 新增 0 例，日增率 0% ；
- 痊愈人数 99 457人，新增 102 例，日增率 0. 1%。
（Radio-Canada）
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