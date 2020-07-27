萨斯喀彻温省农场主对今年收成感到乐观

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萨斯喀彻温省一向被称为加拿大的 “面包篮子”，萨省的农场主们对今年的收成前景感到颇为乐观。

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克里斯·梅耶尔（Kris Mayerle）是一位农场主，他对今年油菜籽的生长情况特别满意。

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他说：

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整个油菜籽田都是黄色，开满了花，看起来很不错。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

全省农作物 “状态良好”

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根据最近的农作物报告，萨省全省的农作物生长处于 “相对良好的状态”

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萨斯喀彻温省的最新农作物报告（7月14日至20日）说，最近的降雨增加和炎热的天气都大大利好今年的收成，目前秋季谷类作物的 89％、春季谷类作物的 77％、油菜籽中的 74％和豆类作物的 84％ 都处于正常发展阶段。

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而且，由于预报天气将更加炎热，萨省乐观地认为长得慢的一些农作物将很快赶上来。

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进入7月降雨大增

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萨省的另一位农场主李·莫阿特斯（Lee Moats）表示，7月的降雨挽救了春季的缺水。

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莫阿特斯说：

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今年春季很干燥，4月1日至6月30日的降水总量可能还不到2英寸，但7月的降水补了回来，估计一个月后我们将可以收获农作物。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他还说，今年小扁豆（lentils）的收成会很出色。

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疫情没影响

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农场主克里斯·梅耶尔（Kris Mayerle）和李·莫阿特斯（Lee Moats）都表示，新冠疫情对他们农场的运作没有产生太大影响。

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梅耶尔说，疫情使海外的临时工受阻，所以他早早就雇用了当地的临时工。

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他说：

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我们在农场里忙着操作，… 要不是听广播的话，我们可能都意识不到现在有疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC)

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