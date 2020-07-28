一边冲浪一边工作：巴巴多斯欢迎外国人疫情间去那里工作

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疫情导致很多人在家远程工作，因此，人们工作的地点一下子就有了更多的选择。

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加勒比海岛国巴巴多斯的政府向人们发出了诱人的建议：在家工作呆腻了吧？如果您到我们这个热带天堂来，工作时会感到更惬意和舒服。

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针对外国人的一年工作签证

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巴巴多斯启动了一个叫做 “Barbados Welcome Stamp” 的项目，这是一种为期一年的工作签证，使外国人有权在疫情期间，到巴巴多斯来居住和工作。

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加拿大广播公司报道说，从现在开始，申请人可以在巴巴多斯的政府网站上进行申请，个人申请费用为 $2,000 美元，家庭申请费用 $3,000 美元，这笔费用不予退还，申请者在 72 小时内就会得到答复，知道自己的申请是否获得了批准。

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7 月初，巴巴多斯总理米娅·阿莫尔·莫特利​​（Mia Amor Mottley）提出了这个主意，当时她说，你可以一次来这里工作几个月，然后回自己的国家，之后再回来，可以多次往返。

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疫情控制良好

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在全球的新冠危机中，巴巴多斯的控制情况良好。

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巴巴多斯旅游局加拿大市场的负责人彼得·梅耶斯（Peter Mayers）说，到目前为止，巴巴多斯总共有 106 个累计病例，有 7 人死亡。

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他在接受采访时说：

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巴巴多斯的医疗保健系统对这场危机应对良好，政府建立了两个专门接收 COVID-19 患者的医疗设施，最多可容纳超过 200人，目的是使新冠患者不必去医院，避免交叉感染。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，如果人们考虑对 COVID-19 危机处理得当的国家，一定会想到巴巴多斯。

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房租每月 1000 美元

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彼得·梅耶斯接着说，我们这里有足够的学校和托儿所，目前都没有关闭，而且有位置，巴巴多斯的网速也是加勒比海地区最快的。

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另外，适合家庭居住的住房每月租金大约为 1,000 美元，相当合理，巴巴多斯希望这个项目能更多地吸引家庭（而不是个人）来到这里。

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梅耶斯表示：

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这个项目在疫情间为人们提供了一个独特的机会，同时可以帮助我们的旅游业。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大建议不要进行 “非必要” 旅行

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不过，上述选择听起来容易做起来难。

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尽管巴巴多斯和许多国家一样，在张开双臂欢迎加拿大人，但加拿大政府仍然建议加拿大人不要进行 “非必要”旅行。

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首先，乘坐飞机的感染风险人人皆知，在上飞机前人们就会三思而后行。

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而且，前往巴巴多斯可能不会遇到问题，但想回来的时候就难说了。

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加拿大政府在巴巴多斯的旅游咨询页上写道：

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那些对游客开放边境的国家，如果发生COVID-19病例突增的情况，当地政府可能会突然实行严格的旅行限制。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 这种情况下国际航班可能会大大减少，使您难以返回加拿大，加拿大政府没有计划提供接回本国公民的更多航班。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

当地法律不同

渥太华还警告说，加拿大人还要注意，不要触犯巴巴多斯当地的一些法律，包括对非法毒品的严厉处罚，禁止穿迷彩服以及对 LGBTQ 游客的规定，因为同性之间的性行为在巴巴多斯是非法的。

因此，从理论上讲，如果局势突然变糟，加拿大人可能会被困在巴巴多斯出不来，而加拿大政府已经提前声明，若你一定要进行这样的旅行，则 “风险自负”。

（CBC）

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