加拿大卫生部正式批准使用瑞德西韦治疗新冠肺炎

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加拿大卫生部星期二（7月28日）正式批准瑞德西韦为新冠肺炎药物，用于治疗12岁以上、体重至少40公斤的重症患者。另外，孕妇患者不能使用该药。

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美国国家卫生研究所今年4月的临床试验显示，瑞德西韦把新冠患者的患病时间减少了31%。进行常规治疗的患者平均需要15天才能康复，使用瑞德西韦的患者需要11天。

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瑞德西韦通过静脉注射给药。加拿大首席公共卫生官谭咏诗（Theresa Tam）说，只有在医院治疗、处于医生密切观察下的患者才能使用这种药。她还说，瑞德西韦目前在全世界的供应量不足。

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目前欧洲、美国、澳大利亚、新加坡和日本已经有条件批准瑞德西韦的使用。加拿大已有少部分患者通过一个特别项目在使用该药。

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阿尔伯塔大学微生物医学与免疫学系教授马西亚斯.格特（Matthais Götte）在接受CBC采访时说，这对加拿大患者来说是个好消息，因为瑞德西韦是目前唯一经临床试验证明有明显优势的抗病毒药物，它所攻击的RNA合成酶是新冠病毒赖以扩散和复制的引擎。

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（CBC News， Brandie Weikle)

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