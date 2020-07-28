加拿大总督府聘用新幕僚长以缓解雇员抱怨

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面对加拿大总督府一些雇员说他们受到凌霸的抱怨和联邦政府枢密院办公室的内部调查，总督府证实已经聘用曾在世界知名的太阳马戏团担任高管至少25年的Brigitte Carbonneau担任总督Julie Payette的幕僚长。

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Brigitte Carbonneau取代的原总督幕僚长Marc-Antoine Fecteau是现役校级军官，他已经被召回国防部参加应对COVID-19病毒肺炎疫情的工作。

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至少16位不愿在报道中被披露姓名的总督府前雇员、现职雇员和对总督府工作环境有直接了解的人士告诉加拿大广播公司记者说，加拿大总督Julie Payette和她的总督秘书Assunta Di Lorenzo经常当众大声谩骂手下雇员，骂他们又懒又笨，这种行为毒化了总督府的工作环境。

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Assunta Di Lorenzo是总督Julie Payette的多年好友。由于她缺乏在政府机构工作的经验、总督府不得不为她额外配置了一位总督秘书助理，这等于是一个人的活两个人干，多费了纳税人每年16万加元的工资开支。

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RCI with Ashley Burke • CBC News

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