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2020年7月27日，加拿大蒙特利尔，乘客从巴士上下来。随着两周宽限期的结束，防止COVID-19传播的口罩现在在公共交通上成为强制性的。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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