孟晚舟律师要联邦法院下令公布加美机密文件

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一，中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师团要求加拿大联邦法院法官做出裁决，命令加拿大情报、边检和司法机关公布与美国联邦调查局之间未经删减的原始电讯文件，理由是这些文件可以证明加拿大边检局和警方对孟晚舟进行了秘密和违法的刑事犯罪调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省高等法院法官已经命令加拿大和美国的情报和司法机关向孟晚舟律师团提供有关孟晚舟案的内部电讯文件，但孟晚舟律师团说他们得到的6份文件被进行了大量的删减、关键信息全被删除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟律师团指出，在2018年加拿大警方在温哥华机场拘捕过境转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟时，在现场的皇家骑警口袋里揣着法官签发的立即拘捕引渡案嫌疑人孟晚舟的逮捕令，却不但不实施逮捕，反而让加拿大边检局官员对孟晚舟进行了长达3个小时的盘问和搜查，名义上是例行边检、实际上是为针对孟晚舟的刑事起诉搜集证据；而且全程不告诉孟晚舟她被检查和拘捕的原因、不给她提供咨询律师的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府反对向孟晚舟律师团提供未加删减的加美两国情报和司法机构关于逮捕孟晚舟行动的内部电讯文件，理由是公布原始文件会危及加拿大公民的生命安全、并进一步损害加中关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在孟晚舟被加拿大警方拘捕后，中国警方很快以触犯国家安全法为由逮捕了两名加拿大公民Michael Kovrig和Michael Spavor。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kathleen Harris • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada