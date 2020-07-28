继加英澳之后，新西兰暂停与香港引渡协议

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新西兰政府星期二（7月28日）宣布暂停新西兰与香港之间的引渡协议。新西兰外长彼得斯（Winston Peters）表示，香港国安法的实施使新西兰无法再信任香港的刑事司法体系。新西兰还将取消香港在在军用产品和技术出口上的特殊待遇，今后对香港和大陆一视同仁。另外，新西兰政府提醒在港或打算去香港旅行的本国公民，中国警方在香港国安法实施后有权在香港执行任务并把嫌疑人送回大陆受审，

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新西兰的“五眼联盟”成员国之一。其他四个成员国已经采取类似行动。其中加拿大、英国和澳大利亚暂停与香港签订的引渡协议，美国通过《香港自治法》，取消香港特殊地位。

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中国是新西兰的第一大贸易伙伴国，每年进口大量新西兰农产品。新西兰一向小心避免和中国直接发生冲突。但是彼得斯表示，中国政府制定和实施香港国安法违背了对国际社会的承诺。新西兰政府将对香港局势保持密切关注。

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中国驻威灵顿大使馆说，新西兰政府的决定违反国际法和国际关系基本准则，是对中国内政的粗暴干涉。

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同一天稍晚，中国政府宣布暂停香港分别与加拿大、英国和澳大利亚签订的引渡协议和刑事司法互助协议，以回应这三个国家“对中国内政的粗暴干涉”。

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（RCI with AP, Radio-Canada)

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