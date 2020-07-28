特鲁多星期四在议会财委会就WE合同问题作证

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加拿大自由党政府总理特鲁多和其幕僚长Katie Telford将在星期四出席联邦议会财政委员会, 就把9亿加元的合同交给慈善组织WE的问题作证。

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特鲁多的作证时间是星期四下午3点到4点，其幕僚长Katie Telford作证的时间是从下午4点15分到5点15分。

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特鲁多的自由党联邦政府受到议会反对党的猛烈抨击，被指责把COVID-19病毒肺炎疫情期间为帮助加拿大学生的9亿加元义工补助项目不经竞标、直接交给与总理特鲁多家人和财政部长莫尔诺家人关系密切的慈善组织WE。

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慈善组织WE给特鲁多的母亲玛格丽特25万加元，作为她为WE做28次讲演的酬劳。特鲁多的弟弟亚历山大为WE讲演8次，获得酬劳3万2千加元。

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财政部长莫尔诺不但有一个女儿是慈善组织WE的现职雇员，而且他和家人还在几年前接受WE提供的拉丁美洲和非洲豪华游；莫尔诺还似乎忘记支付4万多加元的旅行费用，直到几天前他在议会财政委员会作证的当天才想起支付这笔款项。

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特鲁多和莫尔诺都已经就没有在联邦政府内阁开会讨论学生义工补助项目合同是否应该交给WE时退场而表示了道歉。

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特鲁多政府后来决定取消把9亿加元学生义工补助项目交给WE慈善组织管理的合同。

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加拿大联邦道德专员已经就上述9亿加元合同问题对总理特鲁多和财政部长莫尔诺启动了是否违反联邦政府官员道德操守规则的调查。

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