谷歌加拿大员工可以在家工作至少到明年夏天

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谷歌公司证实，决定让其1500名加拿大雇员中的绝大多数人在家工作直到明年7月份，以保证在COVID-19病毒肺炎疫情下其员工能够健康、安全地工作。

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不过，那些由于工作特点需要来办公室上班的雇员没有在家上班这样的选项。

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谷歌公司发言人说，向谷歌公司加拿大员工通报这个消息是为了让员工们能早点为今后的工作和生活做出安排。

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谷歌公司在加拿大安大略省的滑铁卢市和多伦多市、魁北克省的蒙特利尔市有办公室，现有员工1千5百人，并准备建设在2022年能够容纳5千名雇员的新办公楼。

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Angus Reid公司进行的市场调查显示，COVID-19病毒肺炎疫情下目前在家上班的员工中有五分之一表示将继续在家工作，有三分之一在家上班的员工认为他们会被召回办公室上班。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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