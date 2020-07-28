魁北克省今夏已有59人溺亡，专家呼吁人们在家工作看孩子要上心

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加拿大很多家庭在后院有自己的游泳池，年年都有孩子溺亡的悲剧发生。

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今年入夏以来，截止到 7月27日，魁北克省已经有 59人溺水丧生，有的是在自家游泳池溺亡，有的是在湖里河里丧生。

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今年魁省的溺亡人数比去年大大增加，2019 年的同一日期，溺亡人数为 40人。

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热浪与在家办公

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魁北克省救生协会 （Société de Sauvetage du Québec）的主任 Raynald Hawkins 说，导致这种情况的原因有很多，包括今年异常闷热的天气，增加了人们游泳下水的频率，另外，一个新的风险因素是：今夏很多人由于疫情在家办公。

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Raynald Hawkins 说：

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每两个魁北克人中就有一个表示，他们会一边在家工作，一边在后院游泳，根据统计，儿童溺水事件中 87% 是由于大人没有进行全力直接监督。今年美国佛罗里达州的儿童溺水现象也有所增加，一种分析是由于家长在家工作的原因。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

往年孩子们在上学或去托儿所，今年孩子们和父母一起呆在家里，家长一边工作，一边照看孩子，难以做到对孩子在游泳池的全力监督。

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大人需要始终盯着游泳的孩子

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魁省救生协会主任 Raynald Hawkins 表示，所有溺水都是可以预防的，大家一定要遵循安全规则，包括：

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私家游泳池周围安设安全栅栏，防止孩子偷偷自己溜进游泳池；

孩子进了游泳池，就应该指定一名大人始终盯着；

在湖里或河里划船时务必穿上救生衣；

学习游泳，学习心肺复苏急救技术。

资料来源：魁北克省救生协会 （Société de Sauvetage du Québec）

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（Radio-Canada）

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