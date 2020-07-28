黎巴嫩东南部的南部村庄Kfar Kila，西班牙维和人员

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2020年7月28日，星期二，黎巴嫩东南部的南部村庄Kfar Kila，由西班牙维和人员驾驶的联合国车辆在黎以边境的黎巴嫩一侧巡逻。以色列军方表示，周一挫败了真主党武装的一次渗透企图，引发了自2006年敌对双方开战以来，以色列-黎巴嫩边境最激烈的交火。真主党否认其成员参与了边界沿线的任何活动。(AP Photo/Mohammed Zaatari)

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