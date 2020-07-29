中国将向加拿大北冰洋沿岸地区交货4艘驳船

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虽然过去半年受到COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的影响，但加拿大西北特区向中国订购的四艘驳船将按计划交货，并在8月份被船运到加拿大西北特区北冰洋沿岸的Tuktoyaktuk。

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加拿大西北特区政府下属的驳船公司Marine Transportation Services的负责人Steve Hagerman指出，四艘驳船从万里之外的中国被运到北冰洋海岸是不凡之举，在疫情期间更加具有特别的意义。

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拖船被船运到加拿大北冰洋沿岸后，中国远洋货轮上的船员将不下船、也不与加拿大方面的接货和卸货人员有直接的接触，一切按照严格的COVID-19病毒肺炎防疫要求去做。

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对于加拿大北冰洋沿岸西北特区和努纳武特特区以土著人居民为主的偏远居民点来说，依靠驳船在夏天把一年所需要的燃油、食品、建筑材料、机械产品等物品运进来关系到一年的生计安全。

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西北特区政府向中国造船公司订购的大马力拖船比现在使用的拖船有更大的拖运能力，能减少所需要的航运次数，提高拖船运输效率。

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设计、制造和运输这4艘驳船的费用是2070万加元，加拿大联邦政府负担75%的费用，西北特区政府负责另外25%的费用。

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RCI with Mackenzie Scott • CBC News

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