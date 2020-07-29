加拿大保守党要求对总理特鲁多进行新的调查

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加拿大反对党保守党要求议会道德规范专员就慈善机构WE Charity付给特鲁多家人报酬进行新的调查。保守党议员普瓦利耶弗尔（Pierre Poilievre）星期三（7月29日）在新闻发布会上说，他在昨天得知，在35万3千加元的演讲报酬之外，该机构还另外付给特鲁多的家人21万2千加元。他认为议会道德规范专员有必要在现有调查之外对这笔款项进行新的调查。

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在保守党和另一个反对党新民主党本月初提出投诉后，议会道德规范专员已经开始就特鲁多是否违反加拿大利益冲突法进行调查。调查报告可能在半年后公布。现在保守党已再次提出投诉。

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普瓦利耶弗尔说，保守党希望了解特鲁多家人获得的第二笔款项是否合法，是否构成更大的利益冲突。

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他指出，根据加拿大利益冲突法第11条，官员及其家属不得接受可能会影响他们决定的礼物。

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此前另一个反对党魁北克党团威胁说，如果特鲁多不引咎辞职，该党将在今天秋季通过发起不信任投票的方式强迫政府进行大选。

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特鲁多星期四将亲自在众议院财政委员会的听证会上作证。

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（RCI with CBC）

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