加拿大军方：潜艇何时退役不看年头看公里数

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在历届加拿大政府都不把更新换代军事装备放在重要位置的情况下，加拿大海军舰船和空军战机老化的问题越来越严重。

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但加拿大政府并没有打算加快更新换代军事装备的步伐，而是找出新的理由证明现有的老旧军事装备仍然能够继续被使用下去。

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比如，加拿大海军打算让本来应该开始逐渐退役的常规动力潜水艇继续服役10年到20年，理由是加拿大海军潜水艇出海次数不多、航行里程不高，辅之以及时的保养，现有的老旧潜水艇可以再服役一、二十年。

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加拿大海军现有的四艘柴油动力潜水艇是购自英国海军的二手潜艇。这些潜水艇在上个世纪末被英国海军淘汰，原因是当时的英国政府决定只保留核潜艇而停止使用常规动力潜艇。

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这些在英国海军已经服役了十几年的维多利亚级潜艇如果到本世纪30年代到40年代再退役，这意味着其服役时间会超过半个世纪。

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加拿大空军更换老旧CF-18大黄蜂战机的计划也是一推再推，从哈珀政府拖到特鲁多政府仍然是八字还没有一撇。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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