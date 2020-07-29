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2020年7月29日，星期三，南非约翰内斯堡贝德福德花园的圣詹姆斯长老会教堂，看守人席尔瓦·科萨(Silva Cossa)将丝带系在栅栏上。每一条丝带代表一名死于Covid-19的人。(AP Photo/Themba Hadebe)

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