(Patrick Morrell/CBC News)

多伦多消防员工会：疫情间火灾电话多了 13%

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月29日（星期三）09:51

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多伦多消防员工会说，疫情期间，他们接到的火灾电话比去年同期增加了 13.4％，这主要是由于在 COVID-19 疫情期间更多的人呆在家里。

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“做饭不看着、乱扔烟头”

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多伦多专业消防员协会（The Toronto Professional Fire Fighters’ Association）说，人们做饭时疏忽大意，锅在炉子上却没人看着，以及吸烟不小心，是这段时间内火灾增加的两个主要原因。

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2020年6月，多伦多一个三层联排房发生火灾 (Evan Tsuyoshi Mitsui/CBC)

根据安大略省消防官说，今年安大略省已经有 68人死于火灾，人数比去年同期增加了 66％。

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消防部门警告公众要更加小心，包括在烹饪时不要无人看管正在烹调中的食物，以及不要乱丢烟头。

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另外，各家各户要定期检查自家的烟雾报警器和一氧化碳报警器，以确保其正常工作。

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疫情间的卫生风险

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多伦多的消防部门还表示，救火电话的急剧增加给消防员们带来了更多的精神压力，增加了另一层面的危险和担忧。

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消防员们在疫情期间必须采取额外的预防措施，而且每进入一户人家，每进入一个大楼，都有被感染的风险，目前多伦多有 13 名消防员感染了病毒，还有一些消防员为了家人的安全，选择住到旅馆里。

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（CBC）

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