加拿大最大城市多伦多获准进入第三阶段解封

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加拿大最大城市多伦多和皮尔（Peel）地区获准进入安大略省 COVID-19 解封计划的第 3 阶段。
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星期三（7月29日）上午，安省卫生部宣布，从本周五（7月31日）开始，多伦多和皮尔地区将进入安大略省 COVID-19 解封的第三阶段。
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温莎-埃塞克斯郡（Ex Windsor-Essex）则成为安省唯一一个仍处于第 2 阶段的地区，这个地区还没有获准进入下一阶段。
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第三阶段：全部放开
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第三阶段意味着各种活动全部放开，如餐馆可以让顾客在室内用餐，可以恢复现场表演，电影院和游乐场可以重新开放，人们聚会的人数增加等，但这些活动仍要求保持社交距离。
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从7月31日开始，多伦多的酒吧和餐馆将可以在室内接待顾客 (Maggie MacPherson/CBC)
安大略省政府在新闻稿中说，做出这一决定是因为多伦多和皮尔的 “主要公共卫生指标出现了积极趋势”，包括每日新增病例持续降低。
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多伦多和皮尔是安大略省两个人口最多的地区，过去一周来，每天的新增病例均呈稳定下降趋势，根据省卫生部发布的数据，7 月 28 日这两个地区的新增病例分别为 6 例和 7 例。
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安省疫情不断改善
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安省卫生部长克里斯蒂娜·埃利奥特（Christine Elliott）周三（7月29日）发推说，安大略省医院中新冠患者的人数已经减少到 91名，在重症监护室和接受呼吸机治疗的患者人数也下降了。
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自 1 月 25 日出现了加拿大的首个新冠病例以来，安省现在的累计病例为 38,986 例，死亡人数 2803人，另外，安省 89％的新冠患者已经痊愈。
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加拿大安大略省的新增病例持续下降
多伦多市长呼吁谨慎
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安大略省分地区进入解封的不同阶段。
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在已经处于第 3 阶段的两个城市 – 渥太华和萨德伯里 （Sudbury），最近几天新增病例有所增加。
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2020年7月28日：渥太华市中心 (Andrew Lee/CBC)
安省省长道格·福特（Doug Ford）周二表示：
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这种病毒还在，我们必须格外谨慎，我强烈敦促每个人继续遵守公共卫生措施。
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但他同时表示，没有计划在任何地区 “往回走”。
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多伦多市市长约翰·托里（John Tory）一直要求该省政府针对酒吧、餐馆等加严控制，包括提前关门的时间、要求顾客必须坐着、进一步限制桌子的间距等。
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餐馆重启后必须保持桌子的间距 (Blue Cactus Bar and Grill/Facebook)
（CBC）
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