疫情下进入加拿大的难民申请者有所增加

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虽然COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥让世界许多国家采取了限制旅行和限制入境的措施，但来加拿大申请难民的人数没有减少而是略有上升。

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加拿大移民和难民部门的统计数字显示，6月份有1千5百人在加拿大提出难民申请，比5月份的1千4百人有所上升。

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难民申请者进入加拿大的方式既有乘飞机、乘船、也有从陆路进入加拿大的。

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在COVID-19病毒肺炎疫情期间，为了减少新冠病毒的境外输入，加拿大警方采取了不再准许难民申请者用越境的方式进入加拿大的措施。5月份皇家骑警截住了32名想越境进入加拿大的难民申请者，比5月份21人的数字有所增加。

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加拿大联邦法院几天前裁决说，加美两国在难民问题上的安全第三国协议违反了加拿大的人权宪章，并给加拿大政府半年的时间做出回答。

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根据已经实行了16年的加美安全第三国难民协议，在加拿大或美国入境的外国人只能在其第一入境国提出难民申请、而不能转而向另一个国家申请难民，理由是加拿大和美国是有同样难民权益保护制度的安全国家。

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RCI with Stephanie Levitz • The Canadian Press、CBC News

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