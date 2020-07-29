疫情期间加拿大电商公司 Shopify 收入翻倍 (Michel Aspirot/Radio-Canada)

疫情间收入大增：加拿大电商公司 Shopify 第二季度收入翻倍

作者 黎黎 |
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发表 2020年7月29日（星期三）12:06

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随着 COVID-19 疫情期间人们都转向网上购物，继今年第一季度收入大增后，加拿大电子商务公司 Shopify Inc. 第二季度的收入又翻了几乎一倍。

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加拿大广播公司报道说，这家总部设在渥太华市的科技公司表示，公司今年第二季度（4、5、6月）的利润为 3600 万美元，稀释每股收益为29美分，而去年同期则为每股亏损26美分。

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根据 Shopify Inc. 的报告，第二季度公司收入从一年前的 3.62 亿美元激增至 7.143 亿美元，增幅 97％。

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总部位于渥太华的电商公司 Shopify 吸引了数百万商家使用其电子商务平台 (Shopify)

疫情后零售商转向电商平台

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Shopify Inc.公司表示，新冠疫情的持续影响使消费者迅速改变购物习惯，随着电子商务重要性大增，公司在第一季度的收入已经比去年同期增长了 47％，第二季度情况更好，在 Shopify 平台上开设的新网店增加了 71％。

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Shopify Inc.是一家加拿大跨国电子商务公司，为零售商提供一系列电子商务平台服务，包括支付、营销、运输等，并协助中小零售商开设网店。

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（CBC）

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