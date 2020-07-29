美国华盛顿的理查德·托伊参观完盖着国旗的国会议员约翰·刘易斯的灵柩

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2020年7月28日，星期二，美国华盛顿的理查德·托伊(Richard Toye)在参观完盖着国旗的国会议员约翰·刘易斯(John Lewis)的灵柩后离开时戴着口罩。(AP Photo/Patrick Semansky)

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