Richard Toye of Washington wears a face mask to protect against the spread of the new coronavirus as he departs after viewing the flag-draped casket of Rep. John Lewis, D-Ga., on the East Front Steps of the Capitol in Washington, Tuesday, July 28, 2020. (AP Photo/Patrick Semansky)

美国华盛顿的理查德·托伊参观完盖着国旗的国会议员约翰·刘易斯的灵柩

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年7月29日（星期三）11:49

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2020年7月28日，星期二，美国华盛顿的理查德·托伊(Richard Toye)在参观完盖着国旗的国会议员约翰·刘易斯(John Lewis)的灵柩后离开时戴着口罩。(AP Photo/Patrick Semansky)

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