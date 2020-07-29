越南河内，一名妇女在一个已确认的COVID-19病例的住所的路障入口处

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发表 2020年7月29日（星期三）11:50

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2020年7月29日，星期三，越南河内，一名妇女在一个已确认的COVID-19病例的住所的路障入口处，为她的亲属带来食品。越南加强了保护措施，自上周末以来，海滨城市岘港的一家医院开始的本地传播数量持续增加。(AP Photo/Hau Dinh)

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