香港空荡荡的餐馆。（(AP Photo/Vincent Yu)

香港每日新增病例过百，面临疫情大规模爆发风险

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月29日（星期三）19:06

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香港星期三（7月29日）新增118起新冠肺炎病例，其中113起是本地病例。目前在餐馆吃饭已被禁止，聚会人数限制在两人。这是自疫情进入香港以来特区政府实行的最严格的隔离措施。

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香港疫情原本已经基本控制住，四月至五月连续23天没有本地确诊病例。但是在陆续解封后，自七月初起疫情卷土重来，过去一个星期来几乎每天的新增病例都超过100起。

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有报道说，因担心疫情扩大，香港特区政府可能会把9月6日的立法会选举推迟一年。香港民主派阵营原希望在这次选举中获得过半席位，并已经在本月第二个周末举行初选。

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目前香港累计病例超过3000，其中一半已痊愈，死亡24人。

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（RCI with CBC News)

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