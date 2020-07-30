加拿大赫斯基能源公司今年第二季度损失严重

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总部设在卡尔加里的加拿大赫斯基能源公司今年第二季度净损失超过3亿加元，公司收入与去年同期相比下降近55%。

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该公司2019年第二季度的收入为52亿4千万加元，今年第二季度为23亿8千万加元。

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但是赫斯基能源的首席执行官皮博迪（ Rob Peabody）表示，公司在今年上半年削减投资和成本，调整战略后，迅速适应了国际市场上产品需求减少的新形势，没有让企业陷入高债务风险。

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李嘉诚拥有大部分赫斯基能源公司的股份。根据彭博社的数据，他本人和家族公司长江和记实业拥有大约70%的赫斯基股份。

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李嘉诚曾表示他对加拿大有很深的感情，赫斯基能源公司是他一生中最重要的投资。

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（RCI with CBC News)

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