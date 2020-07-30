加拿大道德专员扩大对财长莫尔诺的调查

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加拿大联邦道德专员Mario Dion星期三证实，他在联邦议会反对党新民主党的要求下，同意扩大对财政部长莫尔诺在把联邦政府9亿加元学生义工补助项目交给慈善组织WE独家经营的问题上涉嫌利益冲突问题的调查。

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财政部长莫尔诺已经就他在知道自己的一个女儿是慈善组织WE现职雇员的情况下、没有在内阁会议讨论把合同交给WE时退出会议表示了道歉。

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但做出这一道歉时莫尔诺并没有披露几年前他和家人接受了慈善组织WE提供的南美和非洲豪华游的问题。只是在上个星期莫尔诺出席议会财政委员会作证的当天才披露，他为上述美洲和非洲游只支付了5万多加元的旅费、另有4万1千多加元他忘了支付，是在出席议会财政委员会作证前几个小时才签发了付款支票。

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加拿大政府雇员利益冲突规定禁止政府部长和家人接受免费旅行等好处。

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如果联邦道德专员判定财政部长莫尔诺违反了利益冲突规定，则莫尔诺会受到罚款的处罚，但罚款的数额不会很大。

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