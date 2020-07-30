周四出席议会财委会作证特鲁多会面临三大问题

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加拿大自由党政府总理特鲁多把9亿加元的大学生义工补助项目交给慈善组织WE独家经营的消息公布后，特鲁多和家人与慈善组织WE的关系就受到媒体的关注和反对党的质疑。

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这一超过9亿加元的联邦政府拨款项目旨在帮助加拿大学生应对COVID-19病毒肺炎疫情造成的财务困难。加拿大联邦议会反对党指责特鲁多把纳税人的大笔金钱交给自己家人多次受益的慈善组织WE经营有严重的利益冲突问题。

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星期四下午，自由党政府总理特鲁多和他的幕僚长Katie Telford将在联邦议会财政委员会就上述9亿加元合同的问题作证。政治观察家们认为，特鲁多会面临反对党从多个角度提出的质疑，特别是下面三个问题。

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第一个问题会是，为什么特鲁多政府认为只有WE这一个慈善组织有资格承揽加拿大联邦政府在COVID-19病毒肺炎疫情下帮助做义工大学生的补助项目？

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第二个问题会是，特鲁多是否知道到自己的母亲、弟弟和妻子从慈善组织WE接受过约50万加元的讲演报酬和差旅费补贴？

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第三个问题会是，特鲁多、特鲁多总理办公室幕僚长Katie Telford与政府有关部门围绕把9亿加元的拨款合同交给慈善组织WE的问题都进行过什么样的讨论？

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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