第二波疫情：加拿大专家认为肯定会有，而且9月风险最高

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蒙特利尔市的许多卫生专家认为，第二波 COVID-19 疫情不是来不来的问题，而是什么时候来，以及会有多严重。

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还有一些流行病学家认为，第二波疫情可能已经开始了。

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CBC调查

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本月初，加拿大广播公司CBC对蒙特利尔地区的 170 名医生、流行病学家、公共卫生专家和医学研究人员进行了一个非正式调查，请他们谈对第二波疫情的预测。

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在上述 170 人中，三分之二表示第二波疫情的出现 “很有可能”，另有 24％的人的回答是 “有可能”。

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关于如何定义第二波疫情，目前存在争议，但一个基本的理解是：感染持续增加。

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一些专家认为，根据传染病的历史，比如 SARS，第二波是不可避免的，肯定会有。

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蒙特利尔麦吉尔大学健康中心（McGill University Health Centre）的传染病医生塞德里克·扬索尼（Cédric Yansouni）医生说：

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所有大规模呼吸道传染病，从来没有过只有一波疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有专家认为，导致第二波的另一个原因是，第一波感染的人，不足以在整体人群中产生足够的免疫力。

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第二波已经来了？

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还有专家说，有迹象表明，魁北克省可能已经在进入第二波疫情。

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魁省感染病例在 4 月下旬和 5 月初达到顶峰，在 6 月末降到了最低点。

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但自 7 月初以来，病例反弹，现在又变成每天有150 多个新增病例。

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麦吉尔大学 （McGill University）医学系教授、环境流行病学家马克·戈德伯格（Mark Goldberg）说：

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如果在今后两周内新增病例仍不下降，那就意味着进入了第二波疫情。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省政府表示，尽管最近病例有所增加，但公共卫生得到了控制，现在的死亡人数和住院人数很少。

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“9月最危险”

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不过，蒙特利尔大学（Université de Montréal）公共卫生学院的教授贝诺·马塞（Benoît Mâsse）警告说，住院人数的增加是有滞后性的。

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他说，最危险是在 9 月份，9 月学校开学，学生们返校，同时气温开始降低，大家在户外的时间减少，在室内的时间增多，这种情况下被感染的风险更高。

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他在一封电子邮件中表示，我们预测，到 10 月底、11 月初，就会看到住院人数增加，而感染的人数则将明显增加。

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同时，也有一些卫生专家不愿提供预测， 他们强调，这是一种新病毒，缺乏研究数据来预测感染的模型。

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如何预防？

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尽管专家们认为不可避免地会发生第二轮感染，但他们说，第二波疫情的严重程度将取决于政府政策和公众遵循政府卫生措施的严格性。

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现在，不仅仅是科学家们比 6 个月前对 COVID-19 有了更多了解，公众对卫生措施的了解也在加深，获得了更多信息。

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现在大家都知道，在室内，在人多的场所，感染的风险最高。

在蒙特利尔大学任教的公共卫生和家庭医学专家布莱恩·怀特-盖 （ Brian White-Guay） 医生说：

我认为我们每个人现在都学到了很多东西，因此对第二波疫情的应对方式会有所不同。

强制戴口罩

与几个月前认为戴口罩无用的观点不同，现在西方的卫生专家们不得不同意，戴口罩是防止传染的一大有效措施。

在接受 CBC 调查的专家中，大家的首选预防措施是实施强制戴口罩。

专家们普遍同意，要求在公共场所必须戴口罩的措施实行得晚了。

蒙特利尔医院 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 的医学流行病学家艾娃·苏特娅（ Eva Suarthana） 医生说：

在疫情出现后，应该更早就要求大家戴上口罩。

戒除老人院的交叉感染

应对第二波疫情的另一个措施，是要全力保护老年人，尤其是那些住在老人院的人。

疫情爆发后，魁北克省未能对老人院及时采取 “全封闭”措施，许多员工因工资低而继续同时在几个老人院打工，并在不同的公共场所出出进进，导致了老人院之间的严重交叉感染，魁省绝大部分新冠死亡都是在老人院中。

几位专家表示，高兴看到省级卫生部门已经开始在老人院执行更严格的感染控制规定，并正为老人院培训大约10,000名新的护理人员。

（CBC）

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