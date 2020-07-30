魁北克省副省长、公共安全部长吉尔博(CP/Paul Chiasson)

魁北克省在干预反口罩示威和尊重集会自由之间寻找平衡

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月30日（星期四）17:32

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魁北克省蒙特利尔市和省会魁北克城上周末（7月26日）发生了反对戴口罩强制性规定的示威活动。副省长兼公共安全部长吉尔博（Geneviève Guilbault）星期四（7月30日）表示，公民的集会权利必须得到保障，但是与此同时，如果示威者明确地蓄意违反防疫行政令的话，省政府也要设法干预。

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目前魁北克省的防疫行政令中没有说明如何处理示威抗议。但是魁北克省警方表示，如果示威影响到他人的安全，警察就有权力介入。

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在魁北克城的示威活动中还发生了一个插曲。TVA电视台的女记者布拉撒（Kariane Bourassa）在进行报道时，突然有两个没有戴口罩的男性示威者冲过来抱住她。事后一人公开道歉，另一人声称这是“友爱的表示”。此事被公开后，布拉撒在社交媒体上受到一些反对戴口罩的人的羞辱，甚至有人造谣说两名男子之一是她的男友。

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布拉撒目前已聘请律师并向警方报案。一名男子因在网上对她发出威胁而被逮捕，现已取保候审。

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（RCI avec Radio-Canada)

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