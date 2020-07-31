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2020年7月31日，星期三，加拿大海军HMCS·哈里·德沃夫从哈利法克斯造船厂出发前往加拿大皇家海军造船厂。该船是第一艘新的近海北极巡逻艇，将进行监视行动，协助反走私和反海盗行动，以及人道主义援助和救灾行动。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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