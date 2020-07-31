Norine Braun and Alice Fraser perform during a live show at Lanalou's in downtown Vancouver Thursday, July 30, 2020. Physical distancing from the patrons as well as a protective piece of plexiglass located in front of the musicians were a part of the precautions. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

诺琳·布朗和爱丽丝·弗雷泽在加拿大温哥华市中心的拉纳卢表演。歌手面前放置一个有机玻璃保护片。

作者 Radio Canada International |
china@rcinet.ca
发表 2020年7月31日（星期五）11:55

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年7月30日，星期四，诺琳·布朗和爱丽丝·弗雷泽在加拿大温哥华市中心的拉纳卢表演。为了与顾客保持距离，歌手面前放置一个有机玻璃保护片。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者