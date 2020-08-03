专家们认为新冠疫情会导致人口出生率降低KieferPix/Shutterstock )

专家：新冠疫情可能导致人口出生率下降

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月3日（星期一）17:11

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COVID-19 疫情有可能导致本来已经很低的加拿大出生率进一步降低。

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Vanier 家庭研究所 （Vanier Institute for the Family）是设在渥太华市的一个慈善研究教育机构，该机构的首席执行官诺拉·斯平克斯（Nora Spinks）说，这场全球健康危机正在影响许多家庭的生育计划。

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她说：

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稳定性、安全性和可预测性都会影响到人们生孩子的决定，经济稳定、就业状况、收入持续都是人们考虑的因素。

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诺拉·斯平克斯表示，我们在全世界看到的一个趋势是，由于新冠疫情，很多人选择推迟生孩子。

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新冠疫情带来的一系列不确定性使许多家庭推迟了要孩子的计划 (Teresa Crawford/The Associated Press)

有关统计显示，在 2008 年经济衰退后，全球出现生育率下降的情况，特别是在经济衰退最为严重的国家。

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后续影响

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专家们表示，出生率的下降会对许多领域产生后续影响。

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诺拉·斯平克斯说：

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这会涉及一系列政策的制定，如果在 2020 年怀孕的人数下降，那么我们将在 2023 年至 2024 年看到对托儿服务的需求下降，在 2025 年看到幼儿园的需求下降，数年后看到从事暑期工作和兼职工作的青少年人数减少。

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工作人口对退休人口的支持也将成为更大的问题。

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维多利亚大学（University of Victoria）家庭经济学专业的副教授伊丽莎白·古格尔（Elisabeth Gugl）表示：

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只有保持出生率，才能保证总是有足够的工作群体来为政府提供所得税的税收，来支持加拿大不断增长的老年人口。

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（CBC）

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