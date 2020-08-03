墨尔本从星期天晚上起实行宵禁。(Darrian Traynor/Getty Images)

全球疫情严峻，澳大利亚第二大城市墨尔本实行包括宵禁在内的四级防疫措施

作者 吴薇 |
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发表 2020年8月3日（星期一）17:14

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澳大利亚第二大城市墨尔本所在的维多利亚州在二十四小时内新增429起新冠病例，死亡13人。目前该州已实施紧急状态，大量关闭企业和商店，学校将改为在线上课。

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墨尔本开始实行四级防疫限制措施，包括从星期天（8月2日）晚上开始实行宵禁，市民在晚8点至清晨5点之间不得外出，需要接受治疗或出门上班除外。但是非必要服务和企业从将从星期三起被关闭，墨尔本地区至少有25万人在今后六周内不需出门上班。

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墨尔本并不是唯一一个疫情反扑的城市。在过去不到四天的时间里，全球新增一百万病例。菲律宾从星期二起对疫情严重的地区再度实行限制，影响四分之一人口。挪威海达路德公司在旗下一艘邮轮上周发生群聚性感染后，无限期停止所有业务。法国和巴基斯坦等国家也实施了新的限制措施。

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不过在加拿大魁北克省，公共卫生部门从星期一起允许室内聚集250人，这意味着电影院可以重新开放。

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（RCI with Thomson Reuters, AFP)

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