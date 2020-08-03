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加美封关继续，有可能持续数月

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月3日（星期一）16:56
更新 2020年8月3日（星期一）16:58

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加拿大和美国之间的边境将继续关闭，而且有可能持续数月。

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疫情爆发后加拿大和美国达成协议，从 3 月 21 日起加拿大-美国陆地边界禁止所有非必要过境，

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加拿大和美国现在每 30 天审核一次这个封关协议，两国目前决定至少把封关维持到 8 月 21 日。

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现在加拿大人可以乘飞机去美国，但美国人则不能通过任何交通工具来加拿大。

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预计持续数月

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不同领域的专家告诉加拿大广播公司 CBC 新闻部，他们预测要到明年的某个时候加美才可能重开边境。

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美国移民律师伦·桑德斯（Len Saunders）说，关键是美国的情况似乎并没有好转。

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美国移民律师伦·桑德斯（Len Saunders）认为，美加封关还将持续至少 6个月 (Gabriel Osorio/CBC)

伦·桑德斯的办公室位于美国华盛顿州的布莱恩 （ Blaine）市，在美加边境附近，他认为，美加边境有可能还会再关闭六个月。他说：

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现在加拿大政府真是没理由重开边境，因为这会使加拿大人被感染的风险上升。

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86% 加拿大人反对重开边境

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上个月，莱格民意调查公司（Leger Marketing）向1,500 名加拿大人询问，加美是否应该在7月底重开边境，86％ 的人表示反对。

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7 月上旬，美国国会的29名成员向美国国土安全部（Department of Homeland Security ）和加拿大政府发出了联合信，呼吁两国开始考虑分阶段重新开放边界。

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一名美国国会议员在推特上发布了这封信，结果遭到加拿大人的愤怒反弹，加拿大人要求继续封闭加美边界，还有人甚至建议说，加拿大应该在边境上建一道墙。

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针对如此强烈的公众舆论，加拿大的经济学家、蒙特利尔康戈迪亚大学（Concordia University）的教授莫西·兰德（Moshe Lander）表示：

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加拿大政客若考虑现在重新开放边境就相当于是 “政治自杀”。

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兰德说：

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只要加拿大人感到不安全，政治家们就没有强大的政治逻辑来强行重开边界。

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莫西·兰德教授的预测是，到 2021 年的中旬或下半年，如果新冠病毒基本得到了控制，人们的信心有所恢复，才有可能重新开放边境。

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离散家庭怎么办？

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加拿大和美国是邻居，分布在边境两边的亲戚也多。

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加拿大政府最近放宽了旅行限制，允许美国人来探访在加拿大的直系亲属，包括配偶、同居伴侣、未成年的子女。

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（CBC）

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