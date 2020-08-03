延长维和任务：加拿大大力神运输机在非洲多留一年

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加拿大国防部证实，加拿大空军目前正在非洲执行维和任务的一架CC-130J大力神运输机将在当地再留一年，为联合国的各项非洲维和行动运送人员与物资。国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）和外长商鹏飞（Feançois-Philippe Champagne) 星期天（8月2日）分别发表声明， 强调与国际盟友合作和支持联合国维和行动的重要性。

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加拿大空军的这架大力神运输机自2019年8月起每月在乌干达执行五天任务，原定为期一年。这是总理特鲁多2017年11月在主持一个大型联合国维和行动峰会时所作的承诺之一。他的另外两个承诺是向马里提供一个直升机支队和建立一支两百人的快速反应部队。马里任务已经完成，快速反应部队尚未建立。

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因疫情关系，这架大力神运输机停运四个月，最近刚刚开始恢复执行任务。加拿大维和行动专家沃尔特.多恩（Walter Dorn）说，这架运输机的任务是开创性的，因为它并不是被派去参加一个联合国维和行动，而是为多个维和行动提供支持。这在联合国维和行动史上是第一次。他还认为这架运输机应该增加执行任务的天数。

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（CP, Lee Berthiaume）

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