加拿大金矿公司 Agnico Eagle 在魁北克的金矿 / PHOTO : SITE : AGNICO EAGLE LIMITED

疫情间金价大涨，加拿大金矿公司股价攀升

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月3日（星期一）11:09

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疫情期间黄金价格持续上涨，加拿大金矿公司 Agnico Eagle 在多伦多证券交易所的股价也不断攀升。

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加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，该公司的股价上周四（7月30日）达到 102 加元，首次突破了 100 加元大关。

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Agnico Eagle 上周宣布，在 2020 年第二季度实现了 1.05 亿加元的净收入，目前的金价使他们对 2020 年最后两个季度也感到乐观。

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疫情推动金价大涨

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疫情间黄金价格达到每盎司1900 美元以上 / PHOTO : ASSOCIATED PRESS

加拿大广播公司 Radio-Canada 报道说，目前，黄金的价格在每盎司1900 美元以上，而 Agnico Eagle 公司在魁北克省金矿的生产，平均每盎司的成本不到 1000 美元。

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Agnico Eagle 公司加拿大东部地区的业务副总裁 Daniel Paré 表示，其金矿现在的产量与疫情之前的差不多。

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他说，这使得我们能够重新评估现有金矿的一些边缘地区，探索是否能延长现有矿山的寿命。

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加拿大金矿公司 Agnico Eagle  从1957 年开始运营，目前在加拿大、芬兰和墨西哥都有金矿。

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（Radio-Canada）

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