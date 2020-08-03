The SpaceX Crew Dragon Endeavour spacecraft lands with NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley onboard in the Gulf of Mexico off the coast of Pensacola, Fla., Sunday, Aug. 2, 2020. It s the first splashdown in 45 years for NASA astronauts and the first time a private company has ferried people from orbit. (Bill Ingalls/NASA via AP)
美国佛罗里达州彭萨科拉海岸外的墨西哥湾，SpaceX乘员龙-奋进号宇宙飞船的美国宇航局宇航员罗伯特·贝肯和道格拉斯·赫尔利着陆
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
2020年8月2日，星期日，美国佛罗里达州彭萨科拉海岸外的墨西哥湾，SpaceX乘员龙-奋进号宇宙飞船的美国宇航局宇航员罗伯特·贝肯和道格拉斯·赫尔利着陆。这是美国宇航局宇航员45年来第一次溅落海上，也是私人公司第一次将人员从太空轨道上运送出去。(Bill Ingalls/NASA via AP)
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
文章分类：未分类
标签：
由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。