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2020年8月2日，星期日，美国佛罗里达州彭萨科拉海岸外的墨西哥湾，SpaceX乘员龙-奋进号宇宙飞船的美国宇航局宇航员罗伯特·贝肯和道格拉斯·赫尔利着陆。这是美国宇航局宇航员45年来第一次溅落海上，也是私人公司第一次将人员从太空轨道上运送出去。(Bill Ingalls/NASA via AP)

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