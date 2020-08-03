The SpaceX Crew Dragon Endeavour spacecraft lands with NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley onboard in the Gulf of Mexico off the coast of Pensacola, Fla., Sunday, Aug. 2, 2020. It s the first splashdown in 45 years for NASA astronauts and the first time a private company has ferried people from orbit. (Bill Ingalls/NASA via AP)

美国佛罗里达州彭萨科拉海岸外的墨西哥湾，SpaceX乘员龙-奋进号宇宙飞船的美国宇航局宇航员罗伯特·贝肯和道格拉斯·赫尔利着陆

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发表 2020年8月3日（星期一）12:23

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2020年8月2日，星期日，美国佛罗里达州彭萨科拉海岸外的墨西哥湾，SpaceX乘员龙-奋进号宇宙飞船的美国宇航局宇航员罗伯特·贝肯和道格拉斯·赫尔利着陆。这是美国宇航局宇航员45年来第一次溅落海上，也是私人公司第一次将人员从太空轨道上运送出去。(Bill Ingalls/NASA via AP)

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