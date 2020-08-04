九月开学后，阿尔伯塔省要求4-12年级学生戴口罩

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加拿大阿尔伯塔省的学生自三月中旬以后就没有进过教室，但是再过一个月新学年就要开学了。省教育部星期二（8月4日）宣布，九月开学后，所有四到十二年级的学生在学校的公共区域活动时必须戴口罩，在教室里上课时如果是各自坐在自己的座位上则可以自行选择，但如果聚集活动也必须戴口罩。所有教职员工在无法保持两米距离时必须戴口罩。

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省政府还将扩大面向学校的病毒检测，以便让学校在发生疑似病例时更快得知结果。

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另外，每所学校将配备两个非接触式体温计。每个学生、教师和校车司机等工作人员将领到两个可多次使用的口罩。省政府还将向各学区提供46万6千公升的消毒液和一批一次性使用的口罩以备不时之需。这些措施和供应预计耗资一千万加元。

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学校还将为教师和工作人员准备面罩。但是按照省教育部的规定，戴面罩的时候也必须戴口罩。

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（RCI with CBC News）

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