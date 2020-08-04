从9月1日开始，加拿大人去夏威夷不必再隔离14天

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美国夏威夷州表示，从 2020 年 9 月 1 日起，加拿大人前往夏威夷，若能提供旅行前新冠检测结果，抵达后则不需进行 14 天隔离。

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有关声明说，旅行者必须在登上飞往夏威夷航班前的 72 小时内进行病毒测试，若能提供阴性检测结果，就不用隔离。

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美国移民律师伦·桑德斯（Len Saunders）表示：

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这会让很多加拿大人感到高兴。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏威夷控制迅速

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夏威夷总人口 140 万人，根据夏威夷州卫生局的统计，截至到 7 月 31 日，夏威夷有 2111 例 COVID-19 累计确诊病例，其中 26 人死亡。

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在疫情爆发后，夏威夷很快采取了对所有来自境外旅客进行 14 天强制隔离的措施。

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美国移民律师伦·桑德斯说：

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这是美国唯一 一个在疫情初期实施强制隔离的州，其他州都是自愿隔离。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大人可以飞美国

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自 3 月 21 日以来，美国和加拿大之间的陆路边界禁止所有非必要过境旅行，但美国并没有禁止加拿大人乘飞机去美国。

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蒙特利尔市的旅行业专 家Ricky Zhang 说：

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很多加拿大人都不知道自己其实可以乘飞机前往美国。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空公司恢复航班

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一段时间来，加拿大的航空公司一直在准备重新开放飞往夏威夷的航线。

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西捷航空（Westjet）将在 9 月 5日恢复从温哥华到夏威夷目的地的直飞航班，而加拿大航空公司（Air Canada）将在 9月 8日跟进。

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然而，加拿大政府一直建议加拿大人因非必要理由去海外旅行，蒙特利尔市的旅行业专家 Ricky Zhang 表示：

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如果加拿大人选择去夏威夷旅游，则要风险自负。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，任何加拿大人从夏威夷回来后，需要根据加拿大的法规进行 14 天强制自我隔离。

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旅游保险重启

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不过，现在至少有一家加拿大保险公司已经提供覆盖 COVID-19 疫情的医疗保险。

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Medipac 旅行保险的网站说，Early Bird Travel Insurance 现在已经启动，其中包括对 COVID-19 的承保，原有的保险条款和条件将继续延用。

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（CBC）

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