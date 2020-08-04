新冠疫情让网络视频会议永久性取代部分会议

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泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情促使大大小小的会议走向视频这种虚拟会议模式。

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而且，视频虚拟会议已经从疫情开始时不得已而为之的临时性措施、走向永久性取代一些会议的长期性会议方式。

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如果视频虚拟会议软件更新后能够有效地消除现有的一些缺陷，则视频虚拟会议的前途一片光明。

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比如，世界各大公司每年都要召开股东年会，公布公司年度财务报表、选举公司董事会成员、由公司首席执行官介绍公司一年来的业绩、股东们提出自己的问题等，如果说前面几项还比较容易的话，技术上的主要挑战来自股东发问的环节。

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有些公司的视频虚拟股东年会要求想问问题的股东用书面方式提前上传其问题，有的公司干脆取消了年会上股东提问的环节。这是一个需要尽快解决的短板问题。

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视频虚拟股东会议与现场股东会议相比的一个缺点是，股东们失去了与公司董事会成员和公司高管非正式聊天获取信息的机会。但也由一个明显的优点，这就是原来由于许多原因无法参加公司年会的股东，会由于视频虚拟年会既方便又低成本而选择首次参加公司股东大会。

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