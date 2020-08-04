疫情带来的油价暴跌让土著人石油收入猛降

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加拿大不少土著人保留区内有石油公司开采石油的油井或开采天然气的气井，这些石油和天然气公司要按照产量向所在的印第安保留区缴纳特许权使用费。

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印第安保留区把收上来的石油和天然气特许权使用费用于照顾社区内弱势群体的福利项目和经济开发项目。

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但今年春天COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥导致世界石油需求暴跌和油价的崩盘，结果是石油公司纷纷减产，交给印第安保留区的特许权使用费也是骤然降低。有的保留区甚至到了每月收到的石油和天然气特许权使用费还不够支付特许权使用费办公室开支的地步。

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负责管理印第安保留区内石油和天然气资源的印第安资源理事会，要求加拿大联邦政府在加拿大印第安保留区石油和天气热特许权使用费项目每个月收入达不到4百万加元的情况下提供拨款以补足差额。

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印第安资源理事会指出，过去十年来世界石油市场价格下跌的局面已经让加拿大印第安保留区的石油收入减少了80%，从每年2.56亿加元暴跌到5310万元，而COVID-19病毒肺炎让这一问题更加恶化。

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RCI with Kyle Bakx • CBC News

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