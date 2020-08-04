纽芬兰省将有一位素人省长：安德鲁.弗里

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纽芬兰省自由党选出了一位新的党领袖：45岁的矫形外科医生安德鲁.弗里（Andrew Furey）。纽芬兰省自由党赢得了去年五月的省选，是该省执政党。因此他将接替今年二月份宣布退出政坛的德怀特.博尔（Dwight Ball），成为纽芬兰省长。

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弗里的父亲是联邦参议员，并从2015年起担任议长，但他本人过去从未参加过政治选举。在2010年海地发生大地震后，他曾协助创办“破碎地球”医疗小组，前往当地救助伤员。担任党领袖和省长却不是议员多有不便，但是他表示没有想过让一个本党议员让出位置，他将在有议席空缺时参加补选，或是参加下一次省选。

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纽芬兰省的财政赤字高达21亿加元，疫情更使该省经济雪上加霜。弗里表示，他上任后首先要和财政部官员见面。他在获胜后的讲话中呼吁全体议员团结起来，为纽芬兰未来的发展共同努力。他承诺自己将“坦率而透明”。

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（RCI with CBC News）

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