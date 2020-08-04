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2020年8月4日，星期二，黎巴嫩贝鲁特，一名反政府抗议者面对能源和水利部外的防暴警察。数十名黎巴嫩抗议者试图冲击能源部，他们对长期停电感到愤怒。该国正在努力应对严重的经济危机。(AP Photo/Hassan Ammar)

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