冠状病毒感染率上升的情况下，荷兰两个人口最多的城市开始强制人们在繁忙的街道上戴口罩

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2020年8月5日，星期三，人们戴着口罩走过荷兰阿姆斯特丹。周三，在冠状病毒感染率上升的情况下，荷兰两个人口最多的城市开始强制人们在繁忙的街道上戴口罩。阿姆斯特丹则要求在红灯区和繁忙的购物街和市场佩戴口罩。(AP Photo/Mike Corder)

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