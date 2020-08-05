加拿大卫生官：保持距离、戴口罩可能需维持2-3年

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加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生表示，加拿大人不应指望 COVID-19 疫苗会成为一种 “灵丹妙药”，迅速终结新冠疫情，生活马上恢复正常。

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Theresa Tam 医生在渥太华的简报会上表示：

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现在这个阶段，我们不能把全部注意力都放在疫苗上，期望这是解决问题的灵丹妙药。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，目前尚不清楚疫苗的有效性，关键问题仍然是疫苗能提供的免疫力的程度、持续的时间、所需的剂量等。

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她说，我们正在做未来两到三年的一个较长时期计划，在这段时期内疫苗可能会起到作用，但还不清楚。

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超过150 种疫苗在开发中

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世界卫生组织表示，目前全球有166种以上的疫苗处于临床前和临床人体试验的不同阶段。

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欧美的专家表示，在乐观的情况下，首批疫苗可能会在明年完成测试并获得批准。

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Theresa Tam 医生警告说，即使疫苗通过了测试，被证明既安全又有效，但要提供给广泛人群仍然存在挑战。

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她说：

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很可能没有足够的疫苗供民众使用，因此要确定需要优先获得疫苗的人群，我们正在进行研究。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Theresa Tam 医生还表示，即使如此，我们也需要继续维持目前的公共卫生措施。

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她说，公共卫生官员在制定方案，在这一方案下，至少在今后几年内，大家需要采取目前已经采取的措施，包括人与人之间保持距离、限制人群的人数、戴口罩、勤洗手等。

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heresa Tam 医生说：

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疫苗是一个重要的保护层，如果有了安全有效的疫苗，将是非常重要的解决途径，但我要说的是，我们必须把目前的公共卫生措施继续下去。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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